▽準決勝
旭教大付属２―０明星、永山２―１永山南
▽決勝
永山３―１旭教大付属
▽最優秀選手賞
小林誉幸（永山）
▽優秀選手賞
二敷橘平（永山）、上田優太（旭教大付属）
▽敢闘賞
佐々木光聖（明星）、原颯太（永山南）