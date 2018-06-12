▽１回戦

北鎮７―０神楽、千代田１０―６陵雲、比布１１―６三小、鷹栖７―０東旭川、忠和１２―２愛別、中央１１―１東町、旭稜８―３東光

▽２回戦

春光３―１北鎮、東聖７―１近文、永山西３―２神居東、東川大雪１４―４上川大雪、大有７―２千代田、春光台３―２東神楽、東栄７―５美瑛、比布１０―４末広北、永山南７―０鷹栖、啓明１２―０緑が丘、永山中央７―０近一、忠和６―２東五条、神居１０―３中央、共栄８―５末広、豊岡６―２当麻、西御料地９―５旭稜

▽３回戦

東聖４―３春光、永山西９―３東川大雪、大有１０―４春光台、比布８―２東栄、啓明３―２永山南、忠和５―２永山中央、共栄４―２神居、豊岡４―３西御料地

▽準々決勝

東聖８―７永山西、大有９―６比布、忠和７―３啓明、豊岡７―２共栄