上富良野１―１緑が丘サテライト（村田＝上、木下＝緑）、サフォークランド士別１７―０名寄東（大塚２、山岡、高橋龍９、千葉３、工藤、佐々木＝サ）、中央４―３美深（川田２、岡田、鈴木＝中、安東、佐藤２＝美）、北門３―２東光（影近２、廣田＝北、竹内、佐々木＝東）、東明３―２旭教大付属（藤田、菅原、城戸＝東、内田怜、齋藤＝付）、神楽３―０啓北（川田、内藤、藤本周＝神）、東陽５―２北星（佐藤琉、植西、佐藤翔、高橋束、齋藤＝東、杉村、後藤＝北）、パステーク１―０六合（金津＝パ）、トラウム３ｒｄ３―０緑が丘３ｒｄ（Ｏ・Ｇ、木下、植田＝ト）、神居６―０愛宕（新３、山川、斉藤、山本＝神）、トラウム２ｎｄ２―１明星（北川、田中＝ト、柳澤＝明）、美瑛・富良野西２―０東神楽（山木、内海＝美）、鷹栖７―０六合（斉藤３、渡辺２、加藤、小高＝鷹）、春光台２―０美深（見砂、山崎＝春）、中央４―０東川（川田２、岡田２＝中）
サッカー あさひかわ新聞杯第９回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（２、３日・東光公園球技場ほか）
2018/06/12
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