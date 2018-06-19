▽Ａ級
ＤＪフジプロオート２―１山商、旭川ドジャース８―１北斗星、須田製版旭川支社　不戦勝　旭川ホームストリー、飛行船７―１まるせんゲーリック、旭川ブルーインパルス４―０旭川ヤンキース、旭川コンバット５―４ダイヤモンドプレイヤーズ
▽Ｂ級
旭川レインディアーズ４―４タクティクス、ＰＺⅡ７―４マジェスタジャパン、旭川ＧＴＯ１１―１ジョーカー、旭川インディアンス７―３アレックス、大成６―４虎虎、ＪＡたいせつ４―１スコーピオン、ジャッグル６―１タクティクス
▽Ｃ級
ベイスターズ９―１ソルジャー、パッション３―３スーパーマン、グリフォン１０―３レッドクライス、ビートルズ３―２ＡＭＵワイルズ、金田自動車３―２まるせんゲーリックＯＢ会、旭川ライズ１３―３旭川厚生病院、スラッカーズ１５―５ドリーム、アップロード上村産婦人科１２―２プッシーキャッツ、コンバットクラブ　不戦勝　ランダム、ヒート１０―４ゴールデンボールズ、ジャポン６―４スーパーマン、旭川グリーンホーンズ　不戦勝　レッドクライス、アンディーズ９―０ＡＭＵワイルズ、あぶさんず９―２ベイスターズ、パッション６―２旭川厚生病院、グリフォン　不戦勝　ドリーム、アップロード上村産婦人科７―０ビートルズ