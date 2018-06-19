▽Ａ級

ＤＪフジプロオート２―１山商、旭川ドジャース８―１北斗星、須田製版旭川支社 不戦勝 旭川ホームストリー、飛行船７―１まるせんゲーリック、旭川ブルーインパルス４―０旭川ヤンキース、旭川コンバット５―４ダイヤモンドプレイヤーズ

▽Ｂ級

旭川レインディアーズ４―４タクティクス、ＰＺⅡ７―４マジェスタジャパン、旭川ＧＴＯ１１―１ジョーカー、旭川インディアンス７―３アレックス、大成６―４虎虎、ＪＡたいせつ４―１スコーピオン、ジャッグル６―１タクティクス

▽Ｃ級

ベイスターズ９―１ソルジャー、パッション３―３スーパーマン、グリフォン１０―３レッドクライス、ビートルズ３―２ＡＭＵワイルズ、金田自動車３―２まるせんゲーリックＯＢ会、旭川ライズ１３―３旭川厚生病院、スラッカーズ１５―５ドリーム、アップロード上村産婦人科１２―２プッシーキャッツ、コンバットクラブ 不戦勝 ランダム、ヒート１０―４ゴールデンボールズ、ジャポン６―４スーパーマン、旭川グリーンホーンズ 不戦勝 レッドクライス、アンディーズ９―０ＡＭＵワイルズ、あぶさんず９―２ベイスターズ、パッション６―２旭川厚生病院、グリフォン 不戦勝 ドリーム、アップロード上村産婦人科７―０ビートルズ