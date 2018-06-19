ケークラブ１０―３旭川ダンディーズ、イーストリバー７―４エスポワール、マリア２―１道北勤医協エンゼルス、道北勤医協エンゼルス 不戦勝 エスポワール、イーストリバー６―３ケークラブ
朝野球 東豊リーグ（４～６、１５、１６日・旭川第二中グラウンドほか）
2018/06/19
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