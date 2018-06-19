▽１回戦
シャネルズ１０―０倶会、ニューヤンキース８―７旭川信用金庫
▽２回戦
ツルハ旭川７―１シャネルズ、旭川教員野球クラブ６―０旭川消防クラブ、ＪＡあさひかわ１１―０高専坂５９、ドリームナイン旭川２―０旭川インディアンス、旭川市消防署野球部７―０比布町役場、旭川市役所７―０カルド、旭川ガス４―１旭川クラブ、上川町役場８―２ニューヤンキース
▽３回戦
ツルハ旭川１３―２旭川教員野球クラブ、ＪＡあさひかわ１０―２ドリームナイン旭川、旭川市役所５―１旭川市消防署野球部、上川町役場８―７旭川ガス
▽準決勝
ＪＡあさひかわ１０―２ツルハ旭川、旭川市役所９―６上川町役場