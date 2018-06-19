上富良野２―１トラウム２ｎｄ（小玉、千葉＝上、田中＝ト）、美瑛・富良野西８―２中富良野（清水２、角田２、仁科、佐藤有、宮崎、石野＝美、幸田＝中）、愛宕３―１神楽（遠藤、谷田２＝愛、藤本周＝神）、永山南６―１東光（早川、菊地海３、近江２＝永、竹内＝東）、東神楽５―０留萌港南（板垣、松井２、山保２＝東）、トラウム３ｒｄ７―１名寄東（佐藤久２、植田２、船橋、佐々木２＝ト、木口聖＝名）、緑が丘３ｒｄ３―１美深（坂谷内３＝緑、佐藤＝美）、中央２―２春光台（川田、門馬蒼＝中、山崎聡、米山＝春）、北門３―３増毛（村川、水谷、渕柳＝北、大井２、Ｏ・Ｇ＝増）、神居東２―０東川（堀、落合＝神）、鷹栖２―０パステーク（長谷部、小高＝鷹）、神居６―３啓北（山本、新３、山川、亀谷＝神、高木２、上ヶ島＝啓）、東陽１―０東明（植西＝東）、中富良野２―０留萌港南（幸田２＝中）、旭教大付属４―０北星（内田陸、齋藤、山本、内田怜＝付）、明星１―０緑が丘サテライト（能登＝明）、増毛３―３永山南（大井３＝増、菊地海、荻原、沼倉＝永）
サッカー あさひかわ新聞杯第９回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（９、１０日・東光公園球技場ほか）
2018/06/19
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