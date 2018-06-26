▽Ａ級

山商８―６須田製版旭川支社、北斗星５―２飛行船、旭川ブルーインパルス５―３ＤＪフジプロオート、旭川コンバット１―０旭川ドジャース、旭川ヤンキース７―５旭川ホームストーリー、ダイヤモンドプレイヤーズ６―３まるせんゲーリック

▽Ｂ級

旭川レインディアーズ４―２ＰＺⅡ、旭川ＧＴＯ５―３ＪＲ旭川運転所、レジェンズ 不戦勝 アレックス、ジョーカー 不戦勝 大成、旭川インディアンス５―０ＪＡたいせつ、旭川ＧＴＯ７―１虎虎、アレックス４―２スコーピオンズ、ジャッグル８―７マジェスタジャパン、ＪＲ旭川運転所７―７ジョーカー、旭川インディアンス６―２レジェンズ、タクティクス１０―３ＰＺⅡ

▽Ｃ級

金田自動車８―１ソルジャー、ヒート８―１常夏アトランティス、ザナドゥ６―４ランダム、ジャポン７―１旭川ライズ、旭川グリーンホーンズ７―０スラッカーズ、アンディーズ１３―３プッシーキャッツ、スーパーマン１３―２旭川厚生病院、ドリーム１３―４レッドクライス、アップロード上村産婦人科１０―０ＡＭＵワイルズ、あぶさんず７―３まるせんゲーリックＯＢ会、ゴールデンボールズ１７―２コンバットクラブ、金田自動車 不戦勝 ベイスターズ、パッション１０―１ジャポン、グリフォン１０―６旭川グリーンホーンズ、ランダム 不戦勝 ヒート