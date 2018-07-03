【男子】
◇小学生
▽２年初級
①松川斎樹（闘心会）②笠井（拳流会館）③清水（武裕館）③紺野（北海道格斗クラブ）
▽２年クラスＡ
①丸山歩夢（真空会館）②中田（天勇会）③坂本（気魂斉藤道場）
▽３年初級
①門田拓己（旭峰会）②大内（拳流会館）
▽３年クラスＡ
①上葛龍音（北海道格斗クラブ）②青木（真空会館）
▽４年初級
①渋谷真虎（虚空会館）②山田（武裕館）
▽４年クラスＡ
①藤原佑（元道会）②野沢（真空会館）③鶴田（元道会）③丸山（真空会館）
▽５年クラスＡ
①松川一護（闘心会）②藤田（真空会館）③垣内（真空会館）③森（天勇会）
▽６年クラスＡ
①野沢遥希（真空会館）②椎根（旭峰会）③湊（極真会館旭川道場）
◇中学生
▽クラスＡ
①阿部星温（気魂斉藤道場）②北村（真空会館）③藤田（真空会館）③吉田（拳流会館）
◇高校生
▽クラスＡ（パターン２）
①山形悠真（真空会館）②関根（拳流会館）③垣内（真空会館）
【女子】
◇小学生
▽１・２年初級
①北川優楽（極真会館旭川道場）②三原（極真会館旭川道場）③星加（拳流会館）
▽３・４年初級
①大内綾華（拳流会館）②町屋（旭峰会）
▽３・４年クラスＢ
①臼井亜湖（武裕館）②西田（北海道格斗クラブ）
▽３・４年クラスＡ
①高柳美樹（拳流会館）②沼田（極真会館旭川道場）
▽５・６年クラスＢ
①三浦祐実（虚空会館）②上葛（北海道格斗クラブ）③臼井（武裕館）
▽５・６年クラスＡ
①伊藤優花（極真会館旭川道場）②上葛（北海道格斗クラブ）