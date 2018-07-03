【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①八巻陽一郎（東光スポーツ少年団）②藤矢（神居東陸上少年団）③若林（深川陸上クラブ）

▽８００㍍

①泉圭輔（神居東陸上少年団）②八巻（東光スポーツ少年団）③白石（オホーツクキッズ）

▽１５００㍍

①竹田侑馬（神居東陸上少年団）②榎本（東光スポーツ少年団）③中條（神居東陸上少年団）

▽走り幅跳び

①五十嵐陽翔（深川陸上クラブ）②合田（旭川ＡＣ）③森川（深川陸上クラブ）

▽ジャべリックボール投げ

①五十嵐陽翔（深川陸上クラブ）②若林（深川陸上クラブ）③竹田（神居東陸上少年団）

◇中学生

▽１１０㍍障害

①川島康明（緑が丘）②小野（緑が丘）③二階堂（永山）

▽砲丸投げ

①井上龍（緑が丘）②山崎（永山）③大田（東鷹栖）

◇高校・一般

▽１００㍍

①小野寺啓太（旭大高）②窪田（旭大高）③佐藤（旭永嶺）

▽２００㍍

①佐藤叶人（旭永嶺）②佐藤（オホーツクＡＣ）③平山（旭大高）

▽４００㍍

①辻沢悠斗（旭西）②窪田（旭大高）③石原（旭永嶺）

▽１５００㍍

①井上陽介（オホーツクＡＣ）②塩崎（旭大高）③真鍋（旭大高）

▽１１０㍍障害

①田口凌羽（岩見沢西高）②卯子沢（旭大高）③山ノ内（旭実）

▽４００㍍リレー

①旭大高②緑が丘中Ａ③東鷹栖中

▽走り高跳び

①伊藤凜（旭大高）②泉谷（旭永嶺）②三浦（フロスト札幌）

▽走り幅跳び

①平田陽太（旭大高）②伊藤（札幌陸協）③武島（旭大高）

▽砲丸投げ

①清水涼雅（羽幌高）②板垣（旭大高）③室田（旭西）

▽やり投げ

①野辺地敏希（旭大高）②園田（道北陸協）③松島（北広島高）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①高桑由奈（深川陸上クラブ）②小島（深川陸上クラブ）③篠永（神居東陸上少年団）

▽８００㍍

①早川琴菜（豊岡クロスカントリー少年団）②増田（深川陸上クラブ）③中野（神居東陸上少年団）

▽４００㍍リレー

①深川陸上クラブ②神居東陸上少年団Ａ③旭川愛宕ＡＣ

▽走り幅跳び

①高桑由奈（深川陸上クラブ）②中西（神居東陸上少年団）③増田（深川陸上クラブ）

▽ジャべリックボール投げ

①石田虹歌（深川陸上クラブ）②高野（神居東陸上少年団）③武田（神居東陸上少年団）

◇中学生

▽１００㍍障害

①納村琉愛（深川一已）②今田（深川一已）③菅谷（深川一已）

▽砲丸投げ

①白石光（オホーツクＡＣ）②多田（深川）③後藤（明星）

◇高校・一般

▽１００㍍

①三浦弓奈（東川中）②納村（深川一已中）③山浦（旭大高）

▽２００㍍

①山崎未夢（旭大高）②落合（緑が丘中）③垣副（旭大高）

▽４００㍍

①佐藤真夢（旭大高）②木戸（旭大高）③金子（旭大高）

▽１５００㍍

①中村綾花（旭龍谷）②鈴木（旭龍谷）③新谷（旭龍谷）

▽１００㍍障害

①佐藤陽菜乃（旭大高）②榊（旭大高）③竹内（旭大高）

▽４００㍍リレー

①旭大高②深川一已中③緑が丘中Ａ

▽走り高跳び

①中本咲里耶（緑が丘中）②柴田（旭大高）③榊（旭大高）

▽走り幅跳び

①松村紗希（旭大高）②山浦（旭大高）③横山（旭大高）

▽砲丸投げ

①加納弥生（旭大高）②和田（旭医大）

▽やり投げ

①加納弥生（旭大高）②佐々木（滝川高）③岡崎（旭西）