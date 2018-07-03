【男子】
◇小学生
▽１００㍍
①八巻陽一郎（東光スポーツ少年団）②藤矢（神居東陸上少年団）③若林（深川陸上クラブ）
▽８００㍍
①泉圭輔（神居東陸上少年団）②八巻（東光スポーツ少年団）③白石（オホーツクキッズ）
▽１５００㍍
①竹田侑馬（神居東陸上少年団）②榎本（東光スポーツ少年団）③中條（神居東陸上少年団）
▽走り幅跳び
①五十嵐陽翔（深川陸上クラブ）②合田（旭川ＡＣ）③森川（深川陸上クラブ）
▽ジャべリックボール投げ
①五十嵐陽翔（深川陸上クラブ）②若林（深川陸上クラブ）③竹田（神居東陸上少年団）
◇中学生
▽１１０㍍障害
①川島康明（緑が丘）②小野（緑が丘）③二階堂（永山）
▽砲丸投げ
①井上龍（緑が丘）②山崎（永山）③大田（東鷹栖）
◇高校・一般
▽１００㍍
①小野寺啓太（旭大高）②窪田（旭大高）③佐藤（旭永嶺）
▽２００㍍
①佐藤叶人（旭永嶺）②佐藤（オホーツクＡＣ）③平山（旭大高）
▽４００㍍
①辻沢悠斗（旭西）②窪田（旭大高）③石原（旭永嶺）
▽１５００㍍
①井上陽介（オホーツクＡＣ）②塩崎（旭大高）③真鍋（旭大高）
▽１１０㍍障害
①田口凌羽（岩見沢西高）②卯子沢（旭大高）③山ノ内（旭実）
▽４００㍍リレー
①旭大高②緑が丘中Ａ③東鷹栖中
▽走り高跳び
①伊藤凜（旭大高）②泉谷（旭永嶺）②三浦（フロスト札幌）
▽走り幅跳び
①平田陽太（旭大高）②伊藤（札幌陸協）③武島（旭大高）
▽砲丸投げ
①清水涼雅（羽幌高）②板垣（旭大高）③室田（旭西）
▽やり投げ
①野辺地敏希（旭大高）②園田（道北陸協）③松島（北広島高）
【女子】
◇小学生
▽１００㍍
①高桑由奈（深川陸上クラブ）②小島（深川陸上クラブ）③篠永（神居東陸上少年団）
▽８００㍍
①早川琴菜（豊岡クロスカントリー少年団）②増田（深川陸上クラブ）③中野（神居東陸上少年団）
▽４００㍍リレー
①深川陸上クラブ②神居東陸上少年団Ａ③旭川愛宕ＡＣ
▽走り幅跳び
①高桑由奈（深川陸上クラブ）②中西（神居東陸上少年団）③増田（深川陸上クラブ）
▽ジャべリックボール投げ
①石田虹歌（深川陸上クラブ）②高野（神居東陸上少年団）③武田（神居東陸上少年団）
◇中学生
▽１００㍍障害
①納村琉愛（深川一已）②今田（深川一已）③菅谷（深川一已）
▽砲丸投げ
①白石光（オホーツクＡＣ）②多田（深川）③後藤（明星）
◇高校・一般
▽１００㍍
①三浦弓奈（東川中）②納村（深川一已中）③山浦（旭大高）
▽２００㍍
①山崎未夢（旭大高）②落合（緑が丘中）③垣副（旭大高）
▽４００㍍
①佐藤真夢（旭大高）②木戸（旭大高）③金子（旭大高）
▽１５００㍍
①中村綾花（旭龍谷）②鈴木（旭龍谷）③新谷（旭龍谷）
▽１００㍍障害
①佐藤陽菜乃（旭大高）②榊（旭大高）③竹内（旭大高）
▽４００㍍リレー
①旭大高②深川一已中③緑が丘中Ａ
▽走り高跳び
①中本咲里耶（緑が丘中）②柴田（旭大高）③榊（旭大高）
▽走り幅跳び
①松村紗希（旭大高）②山浦（旭大高）③横山（旭大高）
▽砲丸投げ
①加納弥生（旭大高）②和田（旭医大）
▽やり投げ
①加納弥生（旭大高）②佐々木（滝川高）③岡崎（旭西）