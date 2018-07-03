リオグージョ旭川４―３国学院短大サッカー部、旭蹴会５―０旭川ＦＣ２０００セレクション、Ｓ・Ｓ・Ｃ５―１クラブトレヴォ
サッカー 北海道リーグ第１６回道北ブロックリーグ（１日・東光公園球技場ほか）
2018/07/03
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