▽１回戦
旭川消防クラブ７―０鷹栖町役場
▽２回戦
ドリームナイン旭川５―４旭川消防クラブ、ダイヤモンドプレイヤーズ１０―０高専坂５９、ジャッグル５―２旭川クラブ、ニューヤンキース９―４アサヒカワＳＮＥＳ、アルティメット１８―４Ａ・Ｉ・Ｂ、アジアクラブ７―４ＪＲ旭川運転所、明治旭川工場１０―９カルド、旭川自衛隊ドリーム１２―１ブレイクホーキンス