▽１回戦

東栄１４―３春光台、大有８―０神居、東五条１１―０神居東、永山西９―３東旭川、愛宕東６―５愛別、新富５―２西御料地、東光１３―１東町、当麻７―０中央、末広８―０北鎮、近一８―４千代田、東聖６―４旭稜

▽２回戦

美瑛１４―９東栄、愛宕東１２―０近文、大有５―４忠和、東五条６―３鷹栖、永山西５―３三小、春光１６―０緑が丘、永山南４―３永山中央、愛宕東６―４上川大雪、新富１０―０神楽、啓明１１―７比布、東光６―３陵雲、当麻７―４東川大雪、末広９―０鷹栖北野、東神楽１４―１２近一、共栄１７―０末広北、東聖１４―０豊岡