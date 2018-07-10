▽３回戦
愛宕東Ａ１５―２美瑛、東五条７―６大有、永山西８―４春光、永山南１０―３愛宕東Ｂ、新富５―２啓明、当麻１０―３東光、末広１３―６東神楽、東聖１１―２共栄
▽準々決勝
愛宕東Ａ１２―０東五条、永山西７―４永山南、当麻４―１新富、東聖８―１末広
▽準決勝
愛宕東Ａ１８―１永山西、東聖７―４当麻
▽決勝
東聖８―１愛宕東Ａ
軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップＵ―１２旭川支部予選（７、８日・当麻球場ほか）
2018/07/10
▽３回戦
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