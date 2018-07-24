【女子】
▽Ａ級
①麻下しおり・和田朝子②臼木・倉③石川・清野③松山・加藤
▽Ｂ級
①吉川しのぶ・小原珠美②宮原・増田③田辺・島田③石沢・森
▽Ｃ級
①小原美加・松原智子②増田・木原③高田・宮本③佐藤・西村
▽Ｄ級
①越智香代子・甲斐裕子②松原・沢井
▽シニア
①立花法子・青山美幸②菅原・杉谷