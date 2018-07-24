エスポワール７―３旭川ダンディーズ、ケークラブ８―０マリア、マリア４―３エスポワール、イーストリバー８―２旭川ダンディーズ、ケークラブ２―０道北勤医協エンゼルス、旭川ダンディーズ７―４マリア、イーストリバー　不戦勝　エスポワール、イーストリバー１３―１道北勤医協エンゼルス、ケークラブ５―０エスポワール