▽１回戦

東川大雪２３―１中央・神居東合同、東旭川２５―１鷹栖北野、共栄４―３永山中央、旭稜７―１大有、忠和２７―０千代田、末広１０―９豊岡、神楽９―１永山西、東聖１４―０末広北

▽２回戦

東川大雪１２―２東旭川、共栄７―３旭稜、忠和１０―０末広、東聖１０―４神楽

▽準決勝

東川大雪９―３共栄、忠和４―２東聖

▽決勝

東川大雪４―３忠和