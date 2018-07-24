▽１回戦

ドリーム３ １４―１１当麻、旭稜１９―４東川大雪Ｂ、千代田・三小合同１５―９西支部ヤンチャーズ

▽２回戦

ドリーム３ １４―１２忠和、東町・緑が丘・東神楽・東聖連合１８―１４ガッツブラザーズ、旭稜１７―１１愛宕東、東川大雪Ａ１６―９千代田・三小合同

▽準決勝

ドリーム３ １６―１１東町・緑が丘・東神楽・東聖連合、旭稜１１―７東川大雪Ａ

▽決勝

旭稜１８―７ドリーム３