▽１回戦
ドリーム３　１４―１１当麻、旭稜１９―４東川大雪Ｂ、千代田・三小合同１５―９西支部ヤンチャーズ
▽２回戦
ドリーム３　１４―１２忠和、東町・緑が丘・東神楽・東聖連合１８―１４ガッツブラザーズ、旭稜１７―１１愛宕東、東川大雪Ａ１６―９千代田・三小合同
▽準決勝
ドリーム３　１６―１１東町・緑が丘・東神楽・東聖連合、旭稜１１―７東川大雪Ａ
▽決勝
旭稜１８―７ドリーム３