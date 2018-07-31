【男女混合】
▽２段以下
①小林美帆（旭川）②吉越（士別）③石坂（旭川）
▽３段
①近藤順子（旭川）②秋庭（旭川）③奈良（旭川）④吉村（旭川）
▽４段
①錦川奈緒美（旭川）②中西（旭川）③竹内（士別）④田上（旭川）⑤三島（旭川）⑥前多（旭川）⑦桜井（旭川）
▽５段
①西股葉子（旭川）②大友（旭川）③ティム（旭川）④石井（旭川）⑤高林（旭川）
▽称号
①大門吉則（中富良野）②宮崎（旭川）③奥村（旭川）④三浦（旭川）⑤太田（上富良野）⑥東（美瑛）⑦原（旭川）⑧加藤（旭川）⑨東海林（富良野）
▽会長杯
錦川奈緒美（旭川）
弓道 第８回旭川地区段別選手権大会（２９日・市弓道場誠心館）
2018/07/31
【男女混合】
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