【男女混合】
▽２段以下　
①小林美帆（旭川）②吉越（士別）③石坂（旭川）
▽３段　
①近藤順子（旭川）②秋庭（旭川）③奈良（旭川）④吉村（旭川）
▽４段　
①錦川奈緒美（旭川）②中西（旭川）③竹内（士別）④田上（旭川）⑤三島（旭川）⑥前多（旭川）⑦桜井（旭川）
▽５段　
①西股葉子（旭川）②大友（旭川）③ティム（旭川）④石井（旭川）⑤高林（旭川）
▽称号　
①大門吉則（中富良野）②宮崎（旭川）③奥村（旭川）④三浦（旭川）⑤太田（上富良野）⑥東（美瑛）⑦原（旭川）⑧加藤（旭川）⑨東海林（富良野）
▽会長杯
錦川奈緒美（旭川）