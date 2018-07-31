▽Ａ級
旭川ホームストーリー１０―１山商、旭川ヤンキース６―５まるせんゲーリック、飛行船　不戦勝　ＤＪフジプロオート、北斗星１―０旭川ドジャース、旭川コンバット９―５旭川ブルーインパルス、須田製版旭川支社２―０ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ホームストーリー６―１飛行船、北斗星　不戦勝　旭川ヤンキース
　
▽Ｂ級
タクティクス１２―９旭川レインディアーズ、旭川インディアンス１１―４マジェスタジャパン、ＪＡたいせつ７―２虎虎、旭川ＧＴＯ８―５ＰＺⅡ、アレックス３―２レジェンズ、ジャッグル７―６大成、旭川レインディアーズ　不戦勝　スコーピオンズ、マジェスタジャパン６―３ジョーカー、虎虎８―２ＪＲ旭川運転所、ヒート　不戦勝　レッドクライス、ＰＺⅡ１４―６旭川インディアンス、アレックス４―４ＪＡたいせつ
　
▽Ｃ級
旭川グリーンホーンズ９―２常夏アトランティクス、コンバットクラブ　不戦勝　ランダム、スラッカーズ８―１ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会　不戦勝　アンディーズ、ヒート４―３ドリーム、グリフォン７―３ゴールデンボールズ、スーパーマン７―０常夏アトランティス、ザナドゥ８―１コンバットクラブ、ビートルズ１１―９ソルジャー、ピッシーキャッツ　不戦勝　旭川厚生病院、アップロード上村産婦人科１２―５旭川ライズ、あぶさんず５―２金田自動車、パッション９―２ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会４―３ヨッチーズ、グリフォン　不戦勝　ドリーム