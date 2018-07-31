▽Ａ級

旭川ホームストーリー１０―１山商、旭川ヤンキース６―５まるせんゲーリック、飛行船 不戦勝 ＤＪフジプロオート、北斗星１―０旭川ドジャース、旭川コンバット９―５旭川ブルーインパルス、須田製版旭川支社２―０ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ホームストーリー６―１飛行船、北斗星 不戦勝 旭川ヤンキース



▽Ｂ級

タクティクス１２―９旭川レインディアーズ、旭川インディアンス１１―４マジェスタジャパン、ＪＡたいせつ７―２虎虎、旭川ＧＴＯ８―５ＰＺⅡ、アレックス３―２レジェンズ、ジャッグル７―６大成、旭川レインディアーズ 不戦勝 スコーピオンズ、マジェスタジャパン６―３ジョーカー、虎虎８―２ＪＲ旭川運転所、ヒート 不戦勝 レッドクライス、ＰＺⅡ１４―６旭川インディアンス、アレックス４―４ＪＡたいせつ



▽Ｃ級

旭川グリーンホーンズ９―２常夏アトランティクス、コンバットクラブ 不戦勝 ランダム、スラッカーズ８―１ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会 不戦勝 アンディーズ、ヒート４―３ドリーム、グリフォン７―３ゴールデンボールズ、スーパーマン７―０常夏アトランティス、ザナドゥ８―１コンバットクラブ、ビートルズ１１―９ソルジャー、ピッシーキャッツ 不戦勝 旭川厚生病院、アップロード上村産婦人科１２―５旭川ライズ、あぶさんず５―２金田自動車、パッション９―２ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会４―３ヨッチーズ、グリフォン 不戦勝 ドリーム