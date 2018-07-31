マリア７―０道北勤医協エンゼルス、イーストリバー　不戦勝　ケークラブ、旭川ダンディーズ８―８エスポワール、マリア６―５ケークラブ、イーストリバー２０―０道北勤医協エンゼルス、エスポワール６―３マリア、イーストリバー１３―０旭川ダンディーズ、ケークラブ１０―６道北勤医協エンゼルス