▽３回戦
ダイヤモンドプレイヤーズ８―１ドリームナイン旭川、ニューヤンキース３―１ジャッグル、アルティメット３―０アジアクラブ、明治旭川工場６―２旭川自衛隊ドリーム
▽準決勝
ニューヤンキース７―３ダイヤモンドプレイヤーズ、明治旭川工場１１―１０アルティメット
▽決勝
ニューヤンキース２―１明治旭川工場