▽３回戦
ダイヤモンドプレイヤーズ８―１ドリームナイン旭川、ニューヤンキース３―１ジャッグル、アルティメット３―０アジアクラブ、明治旭川工場６―２旭川自衛隊ドリーム
▽準決勝
ニューヤンキース７―３ダイヤモンドプレイヤーズ、明治旭川工場１１―１０アルティメット
▽決勝
ニューヤンキース２―１明治旭川工場
軟式野球 東日本２部大会旭川支部予選（２８、２９日・東光公園第二球場ほか）
2018/07/31
▽３回戦
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