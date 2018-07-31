◇Ａクラス

▽１回戦

永山西６―５共栄、和寒１５―６鷹栖北野、千代田７―３神居、近文１４―４名寄ピヤシリ西、東川大雪６―５永山南、東旭川３４―０緑が丘、東五条１２―１東栄、当麻５―３大有、名寄南１２―６中央、愛宕東２０―１東神楽、オホーツクベースボールクラブ１４―４西御料地、新富１１―６神楽、神居東１２―３空知太、永山中央１９―６砂川、上富良野１４―０中富、三小２３―３上川大雪

▽２回戦

永山西１４―０美瑛、和寒８―７名寄北翔・風連、末広７―６千代田、近文１２―９忠和、東川大雪７―０東町、北鎮１１―１東旭川、東五条１３―５鷹栖、旭稜６―４当麻、比布１０―８名寄南、愛宕東７―５啓明、オホーツクベースボールクラブ２２―１愛別、新富１１―１豊岡、近一１２―７神居東、永山中央５―４春光台、士別南７―１上富良野、春光７―６三小

▽３回戦

永山西６―５和寒、近文１０―２末広、東川大雪７―３北鎮、旭稜８―４東五条、愛宕東８―７比布、オホーツクベースボールクラブ５―０新富、永山中央１０―５近一、士別南７―０春光

▽準々決勝

永山西５―４近文、東川大雪７―６旭稜、愛宕東８―２オホーツクベースボールクラブ、士別南１６―０永山中央

◇Ｂクラス

▽１回戦

富良野球友５９―０三小、旭稜１１―７大有、東旭川２８―５士別南、陵雲１０―３愛宕東

▽２回戦

富良野東３―２富良野球友、旭稜１３―５名寄南、永山西１１―３東旭川、陵雲２１―４忠和

▽準々決勝

富良野東１８―２旭稜、陵雲１４―７永山西