上富良野１２―０北星（千葉３、金子、日高、村田４、斎藤２、小玉＝上）、サフォークランド士別７―１中央（千葉、高橋龍６＝サ、市村＝中）、神居東１０―０名寄東（福田２、山岸、加藤２、落合４、堀＝神）、美深３―２東川（大河原、安東、佐藤＝美、松岡、菊地＝東）、北門５―３啓北（影近４、渕柳＝北、岡田３＝啓）、永山南４―２神居（菊池海２、沼倉、鹿野＝永、山本、笹村＝神）、神楽３―０東光（栗原、内藤、栢木＝神）、旭教大付属３―１明星（西川２、斉藤＝附、Ｏ・Ｇ＝明）、トラウム３ｒｄ３―１春光台（北川、桑江、中島＝ト、石川＝春）、東明７―０トラウム２ｎｄ（藤田峻５、城戸、菅原＝東）、緑が丘サテライト１―１東陽（堀田＝緑、佐藤翔＝東）、パステーク０―０中富良野、鷹栖２―０東神楽（斉藤、浜中＝鷹）、留萌９―０六合（進藤４、尾崎、石黒３、三木＝留）、美瑛・富良野西８―０留萌港南（高島３、佐藤、仁科、清水、角田２＝美）、増毛１０―１愛宕（大井５、小笠原２、三鹿由、竹内、池田＝増）、北門５―１愛宕（影近４、村井＝北、佐藤＝愛）、神居５―０東光（新３、笹村、小竹結＝神）、東明４―２明星（藤田竣４＝東、能登、三島＝明）、緑が丘サテライト６―０北星（古川２、田中、堀田２、渡部＝緑）、啓北４―３永山南（上ヶ島３、高木＝啓、早川、沼倉２＝永）、上富良野１―０東陽（多湖＝上）