▽１部
佐藤明宏（卓心会）
▽２部
野田倖介（エレッズ旭川）
▽３部
藤岡充人（エレッズ旭川）
▽４部
窪田邦彦（ナガオＳＣ）
▽５部
小畑康治（グッドスピード）
▽６部
浅田康太（レッツトライ）
▽７部
寺田らら（エレッズ旭川）
▽８部
高橋尚也（グッドスピード）
▽９部
下條裕基（翔くんとゆかいな仲間達）
▽１０部
吉田初樹（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）
▽１１部
青木昇（愛宕スニーカークラブ）
▽１２部
安達大祐（グッドスピード）
▽１３部
柳沢零士（グッドスピード）
▽１４部
鈴木遥菜（エレッズ旭川）
▽１５部
谷島悠（エレッズ旭川）
▽１６部
長谷川司（ＴＣけんぶち）
▽１７部
伊藤すみえ（フリーダム）
▽１８部
杉本澪（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）
▽１９部
今井英智（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２０部
秋谷よし江（東神楽クラブ）
▽２１部
寺坂美咲（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）
▽２２部
石山博也（ブレイブ旭川）
▽２３部
新沼愛夏（エレッズ旭川）
▽２４部
浜村音来（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）
▽２５部
西村真幸（グッドスピード）
▽２６部
下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２７部
佐藤康介（愛宕スニーカークラブ）
▽２８部
佐藤ゆきの（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２９部
香西創太（陵雲クラブ）
▽３０部
堀圭志（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）
▽３１部
小林春美（やよいクラブ）
▽３２部
西山久美子（ひまわりクラブ）
▽３３部
盛本渚生（翔くんとゆかいな仲間達）
▽３４部
佐藤咲子（トライアングル）
▽３５部
辻さと美（チャレンジ）
▽３６部
田辺孝次（個人）
▽３７部
森由香里（キズナ）
▽３８部
武田和子（個人）