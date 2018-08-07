▽１部

佐藤明宏（卓心会）

▽２部

野田倖介（エレッズ旭川）

▽３部

藤岡充人（エレッズ旭川）

▽４部

窪田邦彦（ナガオＳＣ）

▽５部

小畑康治（グッドスピード）

▽６部

浅田康太（レッツトライ）

▽７部

寺田らら（エレッズ旭川）

▽８部

高橋尚也（グッドスピード）

▽９部

下條裕基（翔くんとゆかいな仲間達）

▽１０部

吉田初樹（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）

▽１１部

青木昇（愛宕スニーカークラブ）

▽１２部

安達大祐（グッドスピード）

▽１３部

柳沢零士（グッドスピード）

▽１４部

鈴木遥菜（エレッズ旭川）

▽１５部

谷島悠（エレッズ旭川）

▽１６部

長谷川司（ＴＣけんぶち）

▽１７部

伊藤すみえ（フリーダム）

▽１８部

杉本澪（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）

▽１９部

今井英智（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２０部

秋谷よし江（東神楽クラブ）

▽２１部

寺坂美咲（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）

▽２２部

石山博也（ブレイブ旭川）

▽２３部

新沼愛夏（エレッズ旭川）

▽２４部

浜村音来（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）

▽２５部

西村真幸（グッドスピード）

▽２６部

下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２７部

佐藤康介（愛宕スニーカークラブ）

▽２８部

佐藤ゆきの（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２９部

香西創太（陵雲クラブ）

▽３０部

堀圭志（富良野布部ジュニアスポーツクラブ）

▽３１部

小林春美（やよいクラブ）

▽３２部

西山久美子（ひまわりクラブ）

▽３３部

盛本渚生（翔くんとゆかいな仲間達）

▽３４部

佐藤咲子（トライアングル）

▽３５部

辻さと美（チャレンジ）

▽３６部

田辺孝次（個人）

▽３７部

森由香里（キズナ）

▽３８部

武田和子（個人）