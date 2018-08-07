【男子】

◇シングルス

▽４年以下

①河野颯汰（高台）②佐藤（東聖インパクト）③堀（東栄）④堀田（東光）

▽５年

①水谷純稀（高台）②小林（富沢）③川上（富良野）④高田（東聖インパクト）

▽６年

①大山一樹（東光）②川田（高台）③中塩（愛宕東）④野藤（東栄）

◇ダブルス

▽４年以下

①東海林亮汰・奥村啓太（北光）②吉田・高柳（東光）③丸田・西岡（東光）④阿部・野原（高台）

▽５年

①谷口康生・山崎翔叶（東光）②布施・豊嶋（近文第二）③柳谷・小野（北光）④本瀬・田中（北光）

▽６年

①高橋拓夢・千田大和（陵雲）②武田・見角（忠別）③柳川・奥村（北光）④荒川・角地（鷹栖北野）

【女子】

◇シングルス

▽４年以下

①田村美月（東光）②原田（東光）③谷口（高台）④小暮（近文第二）

▽５年

①鈴木穂乃花（忠和）②太田（陵雲）③田村（東栄）④菊池（東聖インパクト）

▽６年

①加藤姫来（忠和）②井上（愛宕東）③佐々木（東栄）④山本（高台）

◇ダブルス

▽４年以下

①柿崎結・徳永結妃（東光）②伊藤・豊嶋（近文第二）③武田・田川（忠別）④江刺・佐藤（東光）

▽５年

①高村侑里・杉本来未（東光）②本田・荒川（陵雲）③伊藤・梶本（近文第二）④高桑・福田（陵雲）

▽６年

①阿部祐梨菜・佐藤鼓柊（高台）②原田・星野（東光）③斉藤・山田（鷹栖北野）④松林・宮内（東栄）