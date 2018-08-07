パステーク１―１美瑛・富良野西（金津＝パ、佐藤＝美）、東神楽２―１六合（松井、濱田＝東、髙橋＝六）、旭教大付属２―０トラウム２ｎｄ（内田怜、山本＝付）、緑が丘３ｒｄ４―３トラウム３ｒｄ（岩淵、坂谷内３＝緑、植田２＝ト）、中央３―１東川（川田、谷口、鈴木＝中、浅野＝東）、神楽６―４増毛（柏木５、熊谷＝神、大井２、竹内＝増）、留萌１１―０中富良野（川崎２、進藤５、石黒、伊藤、尾崎、三木＝留、幸田＝中）、鷹栖７―１留萌港南（渥美、斉藤３、小高、長谷部２＝鷹、稲垣佑＝留）、、トラウム３ｒｄ５―０美深（齋藤、佐々木、船橋、石橋、宿谷＝ト）、サフォークランド士別２―１緑が丘３ｒｄ（高橋龍、菊地＝サ、坂谷内＝緑）、東川９―１春光台（菊地、松岡６、溝口、松山＝東、岩渕＝春）
サッカー あさひかわ新聞杯第９回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７月２７～３０日・東光公園球技場ほか）
2018/08/07
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