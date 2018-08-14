マリア８―１旭川ダンディーズ、イーストリバー３―３エスポワール、旭川ダンディーズ１２―２道北勤医協エンゼルス、ケークラブ１５―４エスポワール、イーストリバー４―０マリア、エスポワール　不戦勝　道北勤医協エンゼルス、ケークラブ６―３旭川ダンディーズ、マリア７―７イーストリバー、道北勤医協エンゼルス５―３エスポワール