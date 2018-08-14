◇Ａ級

旭川ブルーインパルス 不戦勝

ＤＪフジプロオート、旭川ドジャース７―０須田製版旭川支社

▽優勝決定戦準決勝

旭川ドジャース５―３旭川コンバット、北斗星２―１旭川ホームストーリー

▽同決勝

北斗星８―２旭川ドジャース

▽上期・下期王座決定戦 旭川コンバット１３―１北斗星



◇Ｂ級

▽優勝決定戦準決勝

ＰＺ―Ⅱ７―５ジャッグル

▽同決勝

アレックス８―２ＰＺ―Ⅱ

▽上期・下期王座決定戦 旭川インディアンス６―３アレックス



◇Ｃ級

アップロード上村産婦人科７―１パッション、あぶさんず９―７ヨッチーズ、スラッカーズ 不戦勝 旭川ライズ、アンディーズ９―２金田自動車

▽優勝決定戦準々決勝

まるせんゲーリックＯＢ会６―４グリフォン

▽同準決勝

プッシーキャッツ５―０まるせんゲーリックＯＢ会、アップロード上村産婦人科７―７（抽選）スーパーマン