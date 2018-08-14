◇Ａ級
旭川ブルーインパルス　不戦勝
ＤＪフジプロオート、旭川ドジャース７―０須田製版旭川支社
▽優勝決定戦準決勝
旭川ドジャース５―３旭川コンバット、北斗星２―１旭川ホームストーリー
▽同決勝
北斗星８―２旭川ドジャース
▽上期・下期王座決定戦　旭川コンバット１３―１北斗星
　
◇Ｂ級
▽優勝決定戦準決勝
ＰＺ―Ⅱ７―５ジャッグル
▽同決勝
アレックス８―２ＰＺ―Ⅱ
▽上期・下期王座決定戦　旭川インディアンス６―３アレックス
　
◇Ｃ級
アップロード上村産婦人科７―１パッション、あぶさんず９―７ヨッチーズ、スラッカーズ　不戦勝　旭川ライズ、アンディーズ９―２金田自動車
▽優勝決定戦準々決勝
まるせんゲーリックＯＢ会６―４グリフォン
▽同準決勝
プッシーキャッツ５―０まるせんゲーリックＯＢ会、アップロード上村産婦人科７―７（抽選）スーパーマン