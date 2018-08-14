①旭ちび少年野球クラブ②共栄ワンダーズ③さほっＴＥＥ’ｓ③旭稜・近文合同チーム
軟式野球 第１１回ちびっこ甲子園大会（１１、１２日・スタルヒン球場）
2018/08/14
スポーツの記録 最新の記事
- 軟式野球 太陽グループ杯全道少年大会旭川支部予選（１２日・当麻球場ほか）
- 軟式野球 第６回旭川ドリームスタジアム杯少年大会（５～７日・旭川ドリームスタジアム）
- 軟式野球 第２回北北海道シニア大会道北ブロック大会（１２日・旭川ドリームスタジアム）
- 軟式野球 北海道知事杯旭川支部予選（１１、１２日・旭川ドリームスタジアム）
- 軟式野球 第１１回ちびっこ甲子園大会（１１、１２日・スタルヒン球場）
- 朝野球 おはよう下期大会（５～９、１２日・花咲グラウンドほか）
- 朝野球 東豊リーグ（７月３０日～８月１０日・旭川第二中グラウンド）
- ソフトテニス 第２９回中学学年別団体対抗戦大会（７、８日・花咲コート）
- 卓球 第３１回加盟団体オープン大会兼バタフライカップ争奪大会中学の部（７日・市総合体育館）
- 剣道 第４０回北海道小学生旭川大会（１１日・比布町体育館）
- 弓道 第３９回旭川夏季市民体育大会（１１日・市弓道場誠心館）