▽１回戦
東聖６―５春光台、東光４―３豊岡、神楽２７―０東町、中央１１―１鷹栖北野、共栄１５―３陵雲、永山中央１３―４神居東、永山南１３―２緑が丘、愛宕東１０―１末広北
▽２回戦
東聖１１―１東光、神楽１４―１中央、共栄７―６永山中央、永山南４―２愛宕東
▽準決勝
東聖８―７神楽、永山南１６―２共栄
▽決勝
永山南５―０東聖