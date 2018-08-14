▽１回戦

共栄１４―４緑が丘、北鎮５―４末広北・春光合同

▽２回戦

共栄１６―４千代田、西御料地４―２大有、比布８―７三小、東聖８―４近文、近一１０―７鷹栖北野、陵雲１０―５春光台、東栄１１―５末広、愛別１３―７当麻、豊岡４―３美瑛、中央・神居東合同１０―０愛宕東、永山中央１１―１神楽、旭稜８―７永山西、東旭川１１―１新富・東五条合同、東川大雪１２―１１忠和、東光３―０神居、永山南１１―０北鎮