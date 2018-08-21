【男子】

▽１００㍍

①小野寺啓太（旭大高）②松本（旭龍谷）③武島（旭大高）

▽２００㍍

①小野寺啓太（旭大高）②松本（旭龍谷）③久松（留萌）

▽４００㍍

①小柳竣（旭大高）②岩崎（旭西）③丸山（旭工）

▽８００㍍

①大熊健斗（旭東）②浮橋（旭大高）③後藤（旭東）

▽１５００㍍

①大熊健斗（旭東）②後藤（旭東）③小林（旭大高）

▽５０００㍍

①小林健人（旭大高）②原田（旭実）③小笠原（旭実）

▽１１０㍍障害

①卯子沢采太（旭大高）②佐藤（旭西）③中山（旭永嶺）

▽４００㍍障害

①篠原ラピス真（旭東）②佐藤（旭西）③大槻（旭工）

▽３０００㍍障害

①原田聖矢（旭実）②宍戸（旭大高）③岩田（旭東）

▽５０００㍍競歩

①小野光輝（富良野）２２分５９秒１０＝大会新②羽生（富良野）③三上（留萌）

▽４００㍍リレー

①旭大高②旭実③旭永嶺

▽１６００㍍リレー

①旭大高②旭東③旭西

▽走り高跳び

①藤丸洸雅（留萌）②伊藤（旭大高）③上尾（旭大高）

▽棒高跳び

①佐藤陽来（羽幌）

▽走り幅跳び

①平田陽太（旭大高）②小野（富良野）③武島（旭大高）

▽三段跳び

①小野郁真（富良野）②平田（旭大高）③竹永（旭永嶺）

▽砲丸投げ

①清水涼雅（羽幌）②桑折（富良野緑峰）③板垣（旭大高）

▽円盤投げ

①板垣龍星（旭大高）②吉田（留萌）③桑折（富良野緑峰）

▽ハンマー投げ

①志水拓斗（留萌）②小堀（留萌）③信田（旭工）

▽やり投げ

①清水涼雅（羽幌）②吉田（留萌）③志水（留萌）

【女子】

▽１００㍍

①鈴木くるみ（旭龍谷）１２秒２６＝大会新②山崎（旭大高）③石田（旭北）

▽２００㍍

①鈴木くるみ（旭龍谷）２５秒４７＝大会新②山崎（旭大高）③木戸（旭大高）

▽４００㍍

①池田朱桜（旭大高）５７秒６７＝大会新②木戸（旭大高）③谷（旭北）

▽８００㍍

①池田朱桜（旭大高）②中村（旭龍谷）③上田（旭東）

▽１５００㍍

①中村綾花（旭龍谷）②古舘（旭龍谷）③上田（旭東）

▽３０００㍍

①古舘桃奈（旭龍谷）②菊地（旭龍谷）③武田（旭東）

▽１００㍍障害

①佐藤陽菜乃（旭大高）②竹内（旭大高）③塚本（旭北）

▽４００㍍障害

①竹内茉由美（旭大高）②大下（旭大高）③青山（旭西）

▽５０００㍍競歩

①吉沢妃織（旭北）②谷口（旭北）③奥野（旭東）

▽４００㍍リレー

①旭大高（松村紗希、山崎未夢、竹内茉由美、木戸あおい）４８秒８３＝大会新②旭北③旭龍谷

▽１６００㍍リレー

①旭大高（佐藤陽菜乃、山崎未夢、木戸あおい、池田朱桜）４分２秒６７＝大会新②旭北③旭龍谷

▽走り高跳び

①榊莉音（旭大高）②藤原（旭北）③鈴木（旭東）

▽走り幅跳び

①松村紗希（旭大高）５㍍５４＝大会新②佐藤（旭大高）③若林（旭東）

▽三段跳び

①松村紗希（旭大高）②大下（旭大高）

▽砲丸投げ

①加納弥生（旭大高）②菅家（旭北）③猪股（旭農）

▽円盤投げ

①加納弥生（旭大高）②中村（旭南）③東海林（旭農）

▽ハンマー投げ

①長川純華（富良野緑峰）②菅家（旭北）

▽やり投げ

①中西麻実（旭北）②鈴木（旭東）③東海林（旭農）