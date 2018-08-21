▽１回戦
東光７―６緑が丘、東陽９―１永山
▽２回戦
東明５―４春光台、六合１１―０光陽・啓北・中央、明星６―５東光、神居４―３広陵、永山南１５―４愛宕、東陽８―１北門、旭川８―０神楽・神居東、旭教大付属４―０忠和・北星
▽３回戦
東明１１―５六合、神居７―０明星、東陽１２―４永山南、旭川１２―４旭教大付属
▽準決勝
東明９―２神居、東陽２―１旭川
▽決勝
東明３―１東陽◇個人賞
▽最優秀賞
古谷桜大（東明）
▽優秀賞
加藤龍士（東明）、清水琉生（東陽）
▽敢闘賞
神田恭太郎（神居）、熊谷隼（旭川）
▽高木スポーツ賞
吉田拓海（六合）、神原丈一郎（永山南）、佐藤卓（明星）