▽１回戦

東光７―６緑が丘、東陽９―１永山

▽２回戦

東明５―４春光台、六合１１―０光陽・啓北・中央、明星６―５東光、神居４―３広陵、永山南１５―４愛宕、東陽８―１北門、旭川８―０神楽・神居東、旭教大付属４―０忠和・北星

▽３回戦

東明１１―５六合、神居７―０明星、東陽１２―４永山南、旭川１２―４旭教大付属

▽準決勝

東明９―２神居、東陽２―１旭川

▽決勝

東明３―１東陽◇個人賞

▽最優秀賞

古谷桜大（東明）

▽優秀賞

加藤龍士（東明）、清水琉生（東陽）

▽敢闘賞

神田恭太郎（神居）、熊谷隼（旭川）

▽高木スポーツ賞

吉田拓海（六合）、神原丈一郎（永山南）、佐藤卓（明星）