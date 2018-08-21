▽３回戦
共栄５―４西御料地、比布７―６東聖、陵雲８―３近一、東栄１７―６愛別、豊岡８―０中央・神居東合同、永山中央９―１旭稜、東川大雪３―０東旭川、永山南９―２東光
▽準々勝
比布１０―５共栄、陵雲１４―４東栄、永山中央８―２豊岡、東川大雪３―１永山南
▽準決勝
比布５―１陵雲、東川大雪７―３永山中央
▽決勝
東川大雪６―３比布
軟式野球 太陽グループ杯全道少年大会旭川支部予選（１３、１４日・当麻球場ほか）
2018/08/21
▽３回戦
スポーツの記録 最新の記事
- 軟式野球 太陽グループ杯争奪第２５回全道少年選抜大会上川予選（１８日・東光公園第二球場）
- 軟式野球 太陽グループ杯全道少年大会旭川支部予選（１３、１４日・当麻球場ほか）
- 軟式野球 比布ライオンズ旗争奪中学生大会（１８、１９日・ぴっぷ球場）
- 軟式野球 高木スポーツ旗争奪中学校新人戦大会（４、５、１８日・旭川ドリームスタジアムほか）
- 朝野球 おはよう下期大会（１３日・西神楽グラウンド）
- 朝野球 おはよう末広大会（１９日・花咲グラウンドほか）
- 北海道学生野球２部秋季リーグ（１８、１９日・あいべつ球場）
- サッカー イレブン杯中学生大会（７月２８日・東川ゆめ公園）
- サッカー 第３０回トラック協会杯全道少年団Ｕ―１１大会旭川地区予選（１８、１９日・東川ゆめ公園ほか）
- テニス 第５回ダブルス大会（１２日・花咲コート）
- テニス 第４回旭川ベテラン大会（１８日・花咲コート）
- ソフトテニス 第４８回北海道高校新人選手権大会旭川地区予選会（１８、１９日・花咲コート）
- バレーボール ミカサカップ小学校大会（１８日・比布町体育館）
- 陸上 第１１回赤い羽根ユニバーサル駅伝大会イン旭川（１２日・忠和運動公園コース）
- 陸上競技 第３３回旭川支部高校新人大会兼北海道高校新人大会予選（１８、１９日・花咲陸上競技場）
- 陸上競技 第２７回旭川ジュニア大会（１８、１９日・花咲陸上競技場）
- 剣道 第４６回旭川神社祭典奉納少年大会（１６日・旭川中体育館）