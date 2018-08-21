▽３回戦

共栄５―４西御料地、比布７―６東聖、陵雲８―３近一、東栄１７―６愛別、豊岡８―０中央・神居東合同、永山中央９―１旭稜、東川大雪３―０東旭川、永山南９―２東光

▽準々勝

比布１０―５共栄、陵雲１４―４東栄、永山中央８―２豊岡、東川大雪３―１永山南

▽準決勝

比布５―１陵雲、東川大雪７―３永山中央

▽決勝

東川大雪６―３比布