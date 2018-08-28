▽Ａ級１回戦

北斗星２―１飛行船、旭川ドジャース８―１須田製版旭川支社、まるせんゲーリック１０―８山商



▽Ｂ級１回戦

ＪＲ旭川運転所６―２虎虎、大成２―１旭川ＧＴＯ、ＰＺⅡ６―２ジョーカー、旭川インディアンス３―０スコーピオンズ、旭川レインディアーズ２―１レジェンズ、アレックス７―４マジェスタ・ジャパン



▽Ｃ級２回戦

プッシーキャッツ 不戦勝 アンディーズ、ゴールデンボールズ１０―０コンバットクラブ、まるせんゲーリックＯＢ会１１―１常夏アトランティス、スーパーマン１０―２ザナドゥ、アップロード上村産婦人科６―３ヒート、金田自動車７―０ソルジャー、グリフォン１２―２旭川グリーンホーンズ、パッション１５―０ヨッチーズ