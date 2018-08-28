▽１回戦
近文レッドライナーズ１１―３旭川中央ＪＡＰＡＮ、東聖・三小合同１１―７忠和サンダース、旭稜野球少年団１４―６比布野球少年団、永山西クラブ１４―４東旭川フェニックス
▽準決勝
近文レッドライナーズ１０―３東聖・三小合同、永山西クラブ１２―７旭稜野球少年団
▽決勝
永山西クラブ１０―８近文レッドライナーズ
▽３・４位決定戦
旭稜野球少年団１０―５東聖・三小合同