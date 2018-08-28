◇Ａクラス
▽１回戦
啓明３―２共栄、千代田４―３三小
▽２回戦
啓明１１―２東神楽、東光６―０美瑛、千代田１０―０緑が丘、東栄３３―０東町
軟式野球 旭川軟式野球連盟少年部南支部秋季大会（２６日・旭川ドリームスタジアムほか）
2018/08/28
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