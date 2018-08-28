　
▽１回戦
旭教大付属５―２永山南、東光８―７明星
▽２回戦
東明３―１永山、春光台６―１北門、旭教大付属２―１神楽・神居東、旭川７―０広陵、神居５―４愛宕、六合６―２東光、緑が丘７―０光陽・啓北・中央、東陽７―０忠和・北星