▽１回戦
旭工６―０旭龍谷、旭商６―０留萌、旭南３―０旭西、旭永嶺６―０富良野緑峰、旭明成３―０富良野、旭農０―０（ＰＫ７―６）旭東
▽２回戦
旭大高８―１旭工、旭南３―２旭商、旭永嶺２―１旭明成、旭北１―１（ＰＫ３―１）旭農