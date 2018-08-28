東明５―２緑が丘サテライト（我妻２、藤田崚３＝東、渡部２＝緑が丘）、明星１―０東陽（清水目＝明）、トラウム２ｎｄ５―０北星（松川、中谷２、尾近２＝ト）、鷹栖４―０六合（長谷部２、渡辺、藤川＝鷹）、神居東４―１中央（堀、加藤、落合２＝神、岡田＝中）、留萌８―１パステーク（尾崎、神、進藤３、石黒、伊藤＝留、菊地＝パ）、神居３―３増毛（新２、山川琉＝神、大井３＝増）、留萌港南６―０東神楽（西屋、堀松３、寺山、Ｏ・Ｇ＝留）、上富良野３―２旭教大付属（千葉、小玉、多湖＝上、内田陸、山田＝付）、美瑛・富良野西７―０中富良野（清水３、佐藤桜、高島３＝美）、サフォークランド士別６―０東川（大塚２、佐々木、高橋龍２、千葉＝サ）、神居東７―０美深（堀２、加藤３、福田２＝神）、名寄東１―０春光台（小山田＝名）、永山南３―１愛宕（前川原、菊地海、沼倉＝永、穴吹＝愛）、神楽６―１北門（栢木３、藤本爽２、木村＝神、影近＝北）、啓北６―０東光（岩谷、岡田、上ヶ島２、守田、芳野＝啓）、中央７―０緑が丘３ｒｄ（髙原２、川田２、岡田２＝中）、東明２―０上富良野（藤田崚、松田＝東）、鷹栖４―０中富良野（市川２、小高、斉藤＝鷹）、留萌２―２美瑛・富良野西（進藤、尾崎＝留、清水、高島＝美）、神楽１１―３永山南（Ｏ・Ｇ、内藤３、藤本爽３、藤本周２、栢木、大野＝神、沼倉２、菊地＝永）、北星２―２明星（堀田２＝北、能登２＝明）、パステーク１１―０留萌港南（金津７、二階堂３＝パ）、神居４―１北門（山川琉２、山本、亀谷＝神、佐々木＝北）、増毛７―２啓北（三鹿由３、小笠原、竹内、大井、佐野＝増、岩谷、松浦＝啓）、緑が丘サテライト３―０旭教大付属（渡部、佐藤、古川＝付）、サフォークランド士別１４―０春光台（菊地４、高橋龍６、大塚、千葉２、尾山＝サ）、サフォークランド士別９―０美深（高橋龍４、千葉、工藤、二瓶２、富田＝サ）、東川２―０名寄東（遠藤、行天＝東）、愛宕６―０東光（福田、武藤２、菅原２、穴吹＝愛）、東陽１―１トラウム２ｎｄ（斉藤＝東、中谷＝ト）、神居東２―０緑が丘３ｒｄ（加藤、山岸＝神）、トラウム３ｒｄ１―０中央（佐々木＝ト）、美瑛・富良野西７―０六合（高島３、佐藤桜４＝美）、パステーク１―０東神楽（金津＝パ）