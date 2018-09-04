【男子】

◇シングルス

▽１部

①河北翔太（ほくでん）②鈴木（トライデント）③加藤（トライデント）

▽２部

①佐野博章（旭川市役所）②伊藤（広陵中）③秋葉（広陵中）

▽３部

①高子統（わだっぴー）②江花（美瑛美馬牛中）③小野（ハイクリア）

▽４部

①大橋靖彦（国策機工）②杉村（ほくでん）③千葉（わだっぴー）

【女子】

▽１部

①土佐梨緒菜（忠和中）②谷内（忠和中）③山田（忠和中）

▽２部

①外舘祐来（広陵中）②栗本（広陵中）③惣万（広陵中）

▽３部

①佐藤海菜（忠和中）②馬瀬戸（富良野東中）③新渡（春光台中）

▽４部

①二階奈々（忠和中）②須貝（広陵中）③大向（忠和中）

【男女混合】

◇ダブルス

▽１部

①東卓哉・仲俣亜美（アレスジーク・北空知バドミントン協会）②森木・山村（アレスジーク・トライデント）③鈴木・佐藤（トライデント・末広シャトル）

▽２部

①徳永健吾・阪野久美子（モモンガ）②大柳・森木（末広シャトル）③大村・村田（トライデント）

▽３部

①田中義仁・佐々木路子（フリー・あさひクラブ）②山谷・田中（ｒｏｏｔｓ）③松本・川口（フリー）

▽４部

①伊藤圭一郎・山口和奈（大町クラブ・モモンガ）②三本・安田（末広シャトル・フリー）③原田・狩野（モモンガ・大町クラブ）

▽５部

①猪股雅敏・川島里佐（フリー）