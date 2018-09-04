◇Ｂクラス
▽１回戦
新富・東五条合同９―４当麻、永山中央１７―３上川大雪
▽２回戦
永山南８―２新富・東五条合同、豊岡８―０愛別、永山中央５―４愛宕東、永山西９―８東旭川
▽準決勝
永山南１４―１１豊岡、永山西４―３永山中央
▽決勝
永山南８―１永山西