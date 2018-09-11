【男子】

◇高校・一般

▽１００㍍

①中村伊吹（白樺学園）②成田（札幌大）③島尻（白樺ＡＣ）

▽２００㍍

①中西慧樹（旭教大）②片原（旭教大）③久松（留萌高）

▽４００㍍

①長谷川峻也（札幌大）４８秒６６＝大会新②塚田（札幌大）③岩崎（旭西）

▽８００㍍

①塩崎元汰（旭大高）②浮橋（旭大高）③黒田（留萌高）

▽１５００㍍

①大熊健斗（旭東）②阿部（札幌大）③千葉（旭東）

▽５０００㍍

①小笠原達也（旭実）②原田（旭実）③宍戸（旭大高）

▽１１０㍍障害

①卯子澤采太（旭大高）②佐藤（旭西）

▽４００㍍障害

①三浦学（ＡＬＬ）②森田（札幌大）③小野（旭医大）

▽４００㍍リレー

①旭教大②旭実③留萌高

▽１６００㍍リレー

①札幌大

▽走り高跳び

①藤丸洸雅（留萌高）②伊藤（旭大高）③上尾（旭大高）

▽棒高跳び

①小出高義（道北陸協）

▽走り幅跳び

①平田陽太（旭大高）②目裏（札幌陸協）③鈴木（ＡＬＬ）

▽三段跳び

①丸嵩弘（旭大高クラブ）②出村（立命館慶祥）③本間（札幌陸協）

▽砲丸投げ（６・０００㌔）

①桑折龍真（富良野緑峰）②板垣（旭大高）③小堀（留萌高）

▽砲丸投げ（７・２６０㌔）

①高橋昌也（道体アスリート）②大谷（旭医大）

▽円盤投げ（１・７５０㌔）

①板垣龍星（旭大高）②桑折（富良野緑峰）③吉田（留萌高）

▽円盤投げ（２・０００㌔）

①山田雄偉（旭教大）②高橋（道体アスリート）③大谷（旭医大）

▽やり投げ

①三浦導剣（ＥＺＯ・ＡＣ）②野辺地（旭大高）③中井（白樺ＡＣ）

【女子】

◇高校・一般

▽１００㍍

①臼井文音（立命館慶祥）②山崎（旭大高）③木戸（旭大高）

▽２００㍍

①臼井文音（立命館慶祥）②山崎（旭大高）③垣副（旭大高）

▽４００㍍

①山田千詠（旭大高）②水上（旭西）

▽８００㍍

①小林美夕菜（啓北中）

▽３０００㍍

①谷口愛実（旭北）②エイジア・キーゾン（旭北）③石原（旭大高）

▽１００㍍障害

①佐藤陽菜乃（旭大高）②榊（旭大高）③塚本（旭北）

▽４００㍍障害

①袴田千鈴（帯広農）②木下（旭大高）③青山（旭西）

▽４００㍍リレー

①旭北②旭西

▽１６００㍍リレー

①旭大高（佐藤真夢、池田朱桜、木戸あおい、山田千詠）３分５４秒９４＝大会新

▽走り高跳び

①中西麻実（旭北）②榊（旭北）③藤原（旭北）

▽走り幅跳び

①吉田梨緒（立命館慶祥）５㍍６３＝大会新②細見（旭北）③山田（神居東中）

▽三段跳び

①菊地ひかり（白樺学園）１１㍍４６＝大会新②松村（旭大高）③木下（旭大高）

▽砲丸投げ（４・０００㌔）

①西山藍那（帯広農）②加納（旭大高）

▽円盤投げ（１・０００㌔）

①西山藍那（帯広農）②加納（旭大高）③岡崎（旭西）

▽ハンマー投げ（４・０００㌔）

①加藤理華（帯広農）②菅家（旭北）

▽やり投げ

①中西麻実（旭北）②袴田（帯広農）③武田（留萌高）