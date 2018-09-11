▽第２節
旭大９―２旭教大、函館大５―１函教大、旭大３―２旭教大、函館大１３―３函教大
　
▽第３節
東農大網走２―０旭教大、旭大８―４函館大、苫小牧駒大５―０函教大、東農大網走８―０旭教大、函館大６―３旭大、函教大２―０苫小牧駒大