神居１―１神楽（小林＝居、熊谷＝楽）、明星１―１緑が丘サテライト（加藤＝明、佐藤＝緑）、緑が丘３ｒｄ６―２春光台（坂谷内２、尾野、田中、堀田、伊藤＝緑、山崎聡２＝春）、旭教大付属４―０北星（内田怜２、内田陸、西川＝付）、中富良野３―２六合（徳弘２、幸田＝中、金森、高橋＝六）、美瑛・富良野西３―０鷹栖（高島、清水、角田＝美）、中央３―２名寄東（鈴木、市村２＝中、小山田、木口聖＝名）、神居東１―１サフォークランド士別（堀＝神、高橋龍＝サ）、トラウム３ｒｄ８―０東川（佐々木３、植田、佐藤、船橋、石橋、花本＝ト）、増毛１２―０東光（三鹿３、大井４、竹内、三國、佐野、小笠原、松本＝増）、留萌４―１東神楽（宇治、尾崎、進藤２＝留、松井＝東）、啓北７―３愛宕（岡田２、上ヶ島４、佐藤＝啓、福田、花岡、山崎＝愛）、緑が丘３ｒｄ６―１美深（岩渕２、久保、谷口、松野、福原＝緑、石川＝美）、中央８―０春光台（岡田４、大久保、鈴木、門馬蒼志、高原＝中）、東明３―０東陽（城戸、西川、藤田崚＝明）、神居東８―０東川（菅谷、加藤、山岸、櫻田、堀３、福田＝神）、鷹栖２―２パステーク（小高、楠本＝鷹、上野、金津＝パ）、東神楽１―１中富良野（濱田＝東、池田＝中）、北門４―２永山南（村川２、佐々木、渕柳＝北、Ｏ・Ｇ、沼倉＝永）、トラウム３ｒｄ２―０名寄東（船橋、花本＝ト）、上富良野３―０トラウム２ｎｄ（斎藤、多湖、千葉＝上）