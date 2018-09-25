▽Ａ級
①細野友枝・古賀孝②森・村木
▽Ｂ級
①高山美由起・十河翔太②小原・松本
▽Ｃ級
①川里美由紀・林健三②福田・後藤
▽Ｄ級
①深谷かおり・松山孝一②松久・横山
テニス 藤原製麺杯ミックスダブルス大会（１６日・花咲コート）
2018/09/25
▽Ａ級
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