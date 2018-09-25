▽１回戦
アサヒカワＳＮＥＳ７―１北都ヤンキース、旭川教員野球クラブ４―０高専坂５９
▽準決勝
アサヒカワＳＮＥＳ１１―７旭川信用金庫、旭川教員野球クラブ６―３旭川消防クラブ
▽決勝
旭川教員野球クラブ５―１アサヒカワＳＮＥＳ