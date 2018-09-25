Ｓ・Ｓ・Ｃ１０―６クラブトレヴォ、旭蹴会２―０旭川ＦＣ２０００セレクション、国学院短大サッカー部１３―１リオグージョ旭川
▽順位
①旭蹴会②旭川ＦＣ２０００セレクション③国学院短大サッカー部④リオグージョ旭川⑤Ｓ・Ｓ・Ｃ⑥クラブトレヴォ