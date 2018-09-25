▽決勝トーナメント１回戦
エスピーダ旭川６―０グリンベアボーイズ、北鎮Ａ５―０東川、清水トレセンＵ１１　２―２（ＰＫ６―５）愛宕、Ｎ＆Ｎ―ＦＣ３―０アストロ
▽同準決勝
エスピーダ旭川５―１北鎮Ａ、清水トレセンＵ１１　３―１Ｎ＆Ｎ―ＦＣ
▽同決勝
清水トレセンＵ１１　４―３エスピーダ旭川